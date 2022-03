Roma, 1 mar. (LaPresse) – “Non è vero che ci siamo rassegnati nel perseguire la pace, lo voglio dire chiaramente, non c’è nessuna rassegnazione. Vi ringrazio molto per il ruolo che alcuni di voi mi vogliono attribuire in questa ricerca di pace. Non credo che occorra cercare un ruolo, occorre cercare la pace e su questo potete contare che lo farò senza pausa e con tutta la mia volontà. Oggi questo è difficile, per cercare la pace si deve volere la pace, e per chi ha più di 60 chilometri di carri armati e altri blindati alle porte di Kiev non vuole la pace in questo momento”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in sede di replica alla Camera sulle comunicazioni in merito alla crisi in Ucraina.

