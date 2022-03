Parigi (Francia), 1 mar. (LaPresse/AP) – Il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, ha detto che la parola “guerra” da lui usata per descrivere le sanzioni economiche e finanziarie contro la Russia è stata “inappropriata”. Il ministro ha dichiarato: “Siamo determinati a imporre sanzioni massicce ed efficienti alla Russia, ma non siamo in conflitto con il popolo russo”, la parola “guerra” non è in linea con la “strategia di de-escalation” della Francia. I suoi commenti iniziali hanno suscitato un duro avvertimento da parte di Dmitry Medvedev, vice capo del Consiglio di sicurezza russo, che ha dichiarato su Twitter: “Non dimentichiamo che nella storia umana le guerre economiche molto spesso si sono trasformate in guerre reali”. Alla radio France Info, Le Maire aveva promesso di “consegnare una guerra economica e finanziaria totale contro la Russia”, aggiungendo che le sanzioni “farebbero crollare l’economia russa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata