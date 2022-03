Milano, 1 mar. (LaPresse) – “Oggi l’Europa impone una sanzione inedita. L’interdizione di Russia Todaye e Sputnik nel mercato Ue in tutti i supporti: televisione, satellite, streaming, App, Iptv, Isp. Non c’√® posto per la propaganda di guerrra russa nel nostro spazio informativo”. Lo annuncia in un tweet il commissario Ue per il mercato interno e i servizi Thierry Breton.

