Roma, 1 mar. (LaPresse) – “Se il presidente russo Vladimir Putin riesce nel suo obiettivo di rovesciare la sua democrazia in Ucraina i diritti umani e le crisi umanitarie non potranno che peggiorare”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa Anotny Blinken al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. “Guardate la Crimea, dove l’occupazione russa ha fatto uccidere migliaia di persone, ci sono state sparizioni, torture, cancellazione di minoranze religiose”, ha aggiunto Blinken sottolineando che le violazioni dei diritti umani da parte della Russia “aumentano di ora in ora”.

