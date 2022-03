Washington (Usa), 1 mar. (LaPresse) – “Nel corso della nostra storia abbiamo imparato questa lezione: quando i dittatori non pagano un prezzo per la loro aggressività, causano più caos. Continuano a muoversi. E i costi e le minacce per l’America e il mondo continuano a crescere”. E’ quanto dichiarerà il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel discorso sullo Stato dell’Unione, di cui la Casa Bianca ha diffuso alcuni estratti. “Ecco perché l’alleanza Nato è stata creata per garantire la pace e la stabilità in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Gli Stati Uniti sono membri insieme ad altre 29 nazioni”, le parole di Biden. “La diplomazia americana conta”.

