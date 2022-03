Washington (Usa), 1 mar. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha sbagliato i calcoli presumendo che l’Occidente e la Nato non avrebbero risposto a un’invasione dell’Ucraina. E’ quanto dichiarerà il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel discorso sullo Stato dell’Unione, di cui la Casa Bianca ha diffuso alcuni estratti. Biden descriverà la guerra di Putin come “premeditata e non provocata”. “Ha rifiutato gli sforzi diplomatici. Pensava che l’Occidente e la Nato non avrebbero risposto. E pensava di poterci dividere qui a casa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata