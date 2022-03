Milano, 1 mar. (LaPresse) – Il Consiglio mondiale di atletica leggera ha deciso oggi di imporre sanzioni contro le Federazioni affiliate di Russia e Bielorussia a seguito dell’invasione dell’Ucraina. E’ quanto si legge in una nota di World Athletics. Tutti gli atleti, il personale di supporto e i funzionari di Russia e Bielorussia saranno esclusi da tutti gli eventi delle World Athletics Series per il prossimo futuro, con effetto immediato. I prossimi eventi includono i Campionati mondiali di atletica leggera Oregon 22, i Campionati mondiali di atletica leggera indoor Belgrado 22 e i Campionati mondiali di atletica leggera a squadre Muscat 22, che inizieranno venerdì in Oman (4 marzo). Il Consiglio ha inoltre convenuto di prendere in considerazione ulteriori misure, inclusa la sospensione della Federazione bielorussa, nella riunione del Consiglio prevista per la prossima settimana (9-10 marzo). La Federazione russa di atletica leggera (RusAF) è stata sospesa da World Athletics dal 2015, a causa di violazioni doping, e pertanto non è attualmente idonea a ospitare eventi mondiali di atletica leggera o inviare squadre a campionati internazionali.

