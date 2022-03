Roma, 1 mar. (LaPresse) – L’ambasciata italiana a Kiev raccomanda ai connazionali ancora presenti nella capitale Ucraina e dintorni di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare la capitale, negli orari in cui non c’√® il coprifuoco. Si raccomanda la massima cautela.

