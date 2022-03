Roma, 1 mar. (LaPresse) – Acciaierie d’Italia ha consegnato ai sindacati la richiesta per la cassa integrazione straordinaria di 3mila lavoratori. L’ammortizzarore, spiega l’azienda del documento, si lega al piano industriale per la ristrutturazione e durerà dal 28 marzo 2022 e fino al 27 marzo 2023. Anche se – precisa l’azienda – il programma di riorganizzazione avviato dalla società in realtà necessita di interventi fino al 2024/2025. Dei lavoratori coinvolti, 2.500 sono dipendenti del sito di Taranto, i restanti 500 dei siti del Nord Italia.

