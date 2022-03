Milano, 1 mar. (LaPresse) – È in corso un maxi blitz con perquisizioni in tutta Italia disposte dalla Procura di Termini Imerese e condotte dagli investigatori della Polizia di Stato contro un’organizzazione criminale specializzata nel commercio in rete di green pass falsi in grado di superare i normali controlli di verifica.

