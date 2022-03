Roma, 1 mar. (LaPresse) – “Oggi i consumi in termini reali sono sotto i livelli del 1999 e lo stesso parametro in termini pro-capite si colloca sotto i valori del 1998, cioè 17.297 euro del 2021 contro i 17.708 euro di 25 anni fa”. Lo rivela l’ufficio studi di Confcommercio nell’analisi ‘Demografia d’impresa nelle città italiane’. Secondo i dati di Confcommercio “se sommiamo le perdite di ambulanti a quelle del commercio” dei negozi “in sede fissa in nove anni spariscono quasi 100mila attività”.

