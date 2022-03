Roma, 1 mar. (LaPresse) – “L’autonomia e l’indipendenza della Magistratura vanno salvaguardate, anche valorizzando le professionalità e superando logiche di appartenenza che, per dettato costituzionale, devono restare estranee all’Ordine giudiziario”, ha detto il presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, sottolineando che a questo proposito “desta qualche preoccupazione in termini di adeguatezza” l’attuale normativa sulla composizione e le attribuzioni del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. La disciplina infatti, introdotta con la legge n. 15 del 2009, ha “limitato le competenze del Consiglio e ha ridotto il numero dei componenti togati, facendo venire meno il necessario rapporto di proporzionalità numerica con la componente laica, a differenza di quanto previsto per gli organi di autogoverno delle altre magistrature”. E ammonisce: “Non è ulteriormente rinviabile la rivisitazione di tale normativa, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale sul tema”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata