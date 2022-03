Milano, 1 mar. (LaPresse) -“Considero il 2022 un altro anno di carenza di semiconduttori”. Così il ceo di Stellantis Carlos Tavares a La Trbune. “Non ci saranno miglioramenti prima dell’arrivo di nuovi impianti produttivi in ?costruzione e annunciati per l’inizio del 2023”, aggiunge. A margine della presentazione del suo piano strategico, il ceo di Stellantis non si aspetta nessun miglioramento nel 2022, e non crede più “nelle promesse” di alcuni fornitori.

