Roma, 1 mar. (LaPresse) – Presto arriveranno incentivi per sostenere la filiera dell’automotive, con effetti ‘non a breve termine’ per le imprese del settore e per promuovere la mobilità sostenibile. Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in audizione alle commissioni riunite Attività produttive alla Camera e Industria a Palazzo Madama, sullo stato di attuazione del Pnrr.

