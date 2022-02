Milano, 28 feb. (LaPresse) – Primo giorno di somministrazione del vaccino anti Covid Novavax in Lombardia: secondo quanto si apprende dall’assessorato al Welfare alle 18.35 sono 276 le dosi somministrate. In dettaglio sono 114 le persone che hanno ricevuto la prima dose della fascia 50-59 anni, mentre sono 53 per la fascia 60-69. Sono 3 invece quelli della fascia 16-19 anni e 5 gli over 80.

