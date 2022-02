Milano, 28 feb. (LaPresse) – Il Consiglio Nazionale delle riceche sospende le missioni con la Russia e non rinnova gli accordi di ricerca con gli enti della Federazione, aprendo la propria disponibilità a sostenere ricercatrici e ricercatori ucraini. Lo annuncia la presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza, nel suo appello alla pace per l’Ucraina precisando che, “con dolore che ho dato loro indicazione di sospendere le missioni in Russia e annunciato che quest’anno non rinnoveremo gli accordi con istituzioni accademiche e di ricerca della Federazione. L’Unione Europea ha infatti adottato sanzioni con le quali intende scongiurare l’eventualità che pur legittime collaborazioni di ricerca possano fornire involontario sostegno all’azione militare”.

