Kiev (Ucraina), 28 feb. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che in cinque giorni, 56 attacchi missilistici e 113 missili da crociera sono stati lanciati in Ucraina dalle forze russe. “Oggi le forze russe hanno sparato brutalmente su Kharkiv, era chiaramente un crimine di guerra”, ha spiegato. “Kharkiv è una città pacifica, ci sono zone residenziali pacifiche, nessuna struttura militare. E’ stata una distruzione deliberata, i russi sapevano dove stavano sparando”. “Ci sarà sicuramente un tribunale internazionale per questo crimine, è una violazione di tutte le convenzioni”, ha aggiunto.

