Kiev (Ucraina), 28 feb. (LaPresse) – “Finora non abbiamo il risultato che vorremmo ottenere”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio sui social, commentando i negoziati di oggi tra le delegazioni russa e ucraina nella regione di Gomel, in Bielorussia. “La Russia ha dichiarato la sua posizione, noi abbiamo fatto delle controproposte per porre fine alla guerra. Abbiamo ricevuto alcuni segnali. Quando la delegazione tornerà a Kiev – ha aggiunto – analizzeremo ciò che abbiamo sentito e poi decideremo come procedere al secondo round di colloqui”.

