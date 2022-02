Kiev (Ucraina), 28 feb. (LaPresse) – “Uno stato che commette crimini contro i civili non può essere membro del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Per uno stato del genere l’ingresso a tutti i porti, canali, aeroporti del mondo deve essere chiuso”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio sui social. “Uno stato del genere non dovrebbe ricevere centinaia di miliardi per le esportazioni di energia. Acquistare ora beni russi significa pagare per aver ucciso persone”, ha aggiunto Zelensky, che ha chiesto la “completa chiusura del cielo per missili, aerei ed elicotteri russi”. “Il male, armato di missili, bombe e artiglieria, deve essere fermato immediatamente, distrutto economicamente”, ha proseguito. “Per dimostrare che l’umanità è in grado di difendersi, è necessario considerare una completa chiusura del cielo per missili, aerei, elicotteri russi”.

