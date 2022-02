Roma, 28 feb. (LaPresse) – Il Dipartimento del Tesoro Usa ha vietato ai cittadini statunitensi di effettuare transazioni con la Banca centrale della Federazione Russa, il National Wealth Fund della Federazione Russa e il Ministero delle finanze della Russia Federazione. Lo si legge in una nota che spiega come in tal mondo si immobilizzino efficacemente tutti i beni della Banca centrale della Federazione Russa detenuti negli Stati Uniti o da soggetti statunitensi, ovunque si trovino.

