Roma, 28 feb. (LaPresse) – “Bisogna valutare se alle bombe bisogna rispondere con le bombe, se al sangue bisogna rispondere con il sangue. Io ho apprezzato enormemente le parole del Santo Padre ieri all’Angelus e quelle del segretario di Stato Parolin che chiedono dialogo, confronto, ascolto, diplomazia. E’ chiaro che è il momento dell’unione, non è possibile pensare di dividersi, litigare, quingi Io preferisco la pace”. Così il segreatrio della Lega, Matteo Salvini, a Mattino Cinque, in merito alla situazione in Ucraina.

