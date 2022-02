Roma, 28 feb. (LaPresse) – “Se il conflitto parte perché la Russia non vuole che l’Ucraina entri nella Nato”, sarebbe un errore “andare a una trattativa dicendo esattamente quello che Putin non vuole”. Lo sostiene il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato a Mattino 5. “Sul fuoco noi si getta benzina. Il fuoco si spegne con l’acqua. Alle armi non si risponde con le armi”, dice Salvini “e la priorità ora non è l’entrata nella Nato dell’Ucraina ma fermare la guerra”.

