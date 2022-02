Roma, 28 feb. (LaPresse) – “Parlerò anche con la controparte russa. L’urgenza adesso è fermare gli attacchi”. Così il leader della Lega Matteo Salvini dopo aver incontrato l’ambasciatore dell’Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk. In che modo dialogherà? Il dialogo con la parte Russia? “A livello diplomatico, non ho i rapporti con Putin che hanno colleghi che hanno avuto incarichi di Governo ben più lunghi dei miei – risponde – Ci sono le diplomazie e a questo servono. Il Santo padre ha chiesto all’ambasciatore russo il cessate il fuoco e i corridoi umanitari e anch’io nel mio piccolo lo farò”.

