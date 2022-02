Roma, 28 feb. (LaPresse) – Il premier Mario Draghi, secondo quanto si apprende, non parteciperà alla cena in videocollegamento con l’Eliseo in programma alle 20.30 con con il Presidente francese Emmanuel Macron, la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, a causa di alcuni problemi tecnici nel collegamento con Parigi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata