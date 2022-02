Roma, 28 feb. (LaPresse) – In Italia in questo momento “c’è un’allerta massima sul fronte della cybersicurezza” e, solo nella polizia postale, circa 2000 persone lavorano quotidianamente alla difesa del Paese che passa per la Rete. Lo dice, contattato da LaPresse, il direttore della polizia postale, Ivano Gabrielli.

