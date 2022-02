Roma, 28 feb. (LaPresse) – Almeno 102 civili sono morti e 304 sono rimasti feriti in Ucraina dopo l’inizio dell’attacco russo ma i numeri potrebbero essere “considerevolmente più alti”. Lo ha detto l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet parlando a Ginevra in occasione del Consiglio dei diritti umani. “La maggior parte di loro sono deceduti a causa dalle armi esplosive ad ampio raggio”, ha aggiunto.

