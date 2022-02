Mosca (Russia), 28 feb. (LaPresse) – Il ministero degli Esteri russo si scaglia contro i piani dell’Unione Europea di fornire armi all’Ucraina, aggiungendo che la Russia continuerà a garantire la realizzazione dei suoi interessi nazionali nonostante le sanzioni. “I cittadini e le strutture della Ue coinvolti nella fornitura di armi letali, carburante e lubrificanti alle forze armate ucraine saranno responsabili di eventuali conseguenze di tali azioni nel contesto dell’operazione militare speciale in corso. Non possono non comprendere il grado di pericolo delle conseguenze”, si legge in una dichiarazione. “Le azioni della Ue non rimarranno senza risposta. La Russia continuerà a garantire la realizzazione dei suoi interessi nazionali vitali senza riguardo alle sanzioni e alle loro minacce”.

