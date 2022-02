Kiev (Ucraina), 28 feb. (LaPresse/AP) – Almeno 44 persone sono rimaste ferite nei combattimenti nella seconda città più grande dell’Ucraina, Kharkiv, di cui sette sono morte negli ospedali. Non è chiaro se le vittime, che riguardano le ultime 24 ore, siano tutte civili. L’agenzia statale per le emergenze ha affermato che le vittime potrebbero essere di più, perché i danni nelle aree residenziali sono ancora in fase di valutazione. Sui social network circolano video che mostravano quartieri residenziali colpiti da una serie di potenti esplosioni, nei combattimenti con le forze russe.

