Milano, 28 feb. (LaPresse) – “Vediamo una tragedia per l’Ucraina, ma anche una grave crisi regionale con implicazioni potenzialmente disastrose per tutti noi. Ieri le forze nucleari russe sono state poste in alta allerta, questo è uno sviluppo agghiacciante. La sola idea di un conflitto nucleare è inconcepibile. Nulla può giustificare l’uso di armi nucleari”. Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, parlando del conflitto in Ucraina alla sessione d’emergenza dell’Assemblea generale. “Affrontiamo quella che potrebbe diventare la peggior crisi umanitaria di rifugiati dell’Europa da decenni”, ha aggiunto.

