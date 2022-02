Milano, 28 feb. (LaPresse) – “Oggi ho scritto a tutti i porti del Regno Unito chiedendo loro di non fornire l’accesso a navi battenti bandiera russa, registrate, possedute, controllate, noleggiate o gestite dalla Russia. Data l’azione di Putin in Ucraina, ho chiarito che queste navi non sono le benvenute qui”. Lo ha annunciato su Twitter il ministro dei Trasporti britannico Grant Shapps.

