Roma, 28 feb. (LaPresse) – “La situazione si sta evolvendo di ora in ora. Venerdì mattina come oggi, non si riscontrano problematiche per l’approvvigionamento di gas in Italia, forti anche dei carichi di LNG provenienti dagli Stati Uniti, tankers di approdo ai rigassificatori con partenza dal Medio Oriente e capacità nazionale”. Lo dice il presidente di Federpetroli Michele Marsiglia a LaPresse. Il pre-allarme diramato dal Ministero della Transizione Ecologica, spiega, “va analizzato secondo delle classificazioni interne per livelli di allerta su variabili diverse. Ed è da specificare che è riferito solo ed unicamente al flusso di gas proveniente e transitante per gasdotti interessati dal conflitto bellico in corso con linee di entry-point in Italia – aggiunge – Visto la difficile situazione di guerra e le decisione istituzionali di blocco energetico come limite commerciale verso la Russia, i flussi di gas diretti in Europa e Italia potrebbero subire cambiamenti a distanza di ore”.

