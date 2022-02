Roma, 28 feb. (LaPresse) – In considerazione della chiusura dello spazio aereo italiano ai voli della Federazione Russa e di possibili ulteriori restrizioni nelle prossime ore, “si raccomanda fortemente ai connazionali presenti nel Paese a titolo temporaneo (turisti, studenti, persone in viaggio d’affari e simili) di organizzarsi tempestivamente per rientrare in Italia con i mezzi commerciali tuttora disponibili e di informarsi sui requisiti sanitari per il transito in Paesi esteri su questo sito e sui siti della rete diplomatico-consolare”. E’ quanto si legge sul sito ‘Viaggiare Sicuri’ dell’Unità di crisi della Farnesina. “In questo quadro, si raccomanda inoltre di posticipare tutti i viaggi verso la Federazione Russa”, viene spiegato ancora.

