Roma, 28 feb. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è in viaggio per l’Algeria. Nella delegazione anche l’Ad di Eni Claudio Descalzi e rappresentanti del Mite. E’ quanto viene riferito dalla Farnesina. In programma colloqui con autorità algerine con focus sul rafforzamento della cooperazione in campo energetico alla luce del conflitto in Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata