Milano, 28 feb. (LaPresse) – “Fornire armi, armamenti, munizioni al territorio dell’Ucraina può e diventerà un fattore estremamente pericoloso e destabilizzante, che in ogni caso non contribuirà in alcun modo né alla stabilità in Ucraina, né al ripristino dell’ordine. E a lungo termine, può avere conseguenze molto più pericolose”. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato da Tass. L’Unione europea è un’associazione che prende una posizione ostile nei nostri confronti e adotta misure di natura ostile, chiamando le cose con i loro nomi propri, natura ostile nei nostri confronti”, aggiunge.

