Milano, 28 feb. (LaPresse) – La decisione del presidente russo Vladimir Putin di mettere in stato di allerta le forze di deterrenza, comprese quelle nucleari, è seguita, in particolare, alle dichiarazioni della ministra degli Esteri britannica. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “Ci sono state dichiarazioni di vari rappresentanti a diversi livelli su possibili situazioni di conflitto e persino collisioni e scontri tra la Nato e la Federazione russa. Consideriamo tali affermazioni assolutamente inaccettabili. Non nominerò gli autori di queste dichiarazioni, sebbene fosse la ministra degli Esteri britannica”, ha detto Peskov ai giornalisti rispondendo a una domanda in merito, citato da Interfax.

