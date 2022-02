Milano, 28 feb. (LaPresse) – Inoltre, ha affermato, Putin ha sottolineato che “le forze armate russe non minacciano i civili e non colpiscono oggetti civili. La minaccia proviene dai nazionalisti ucraini che usano la popolazione civile come scudi umani, collocano deliberatamente sistemi d’arma d’attacco in aree residenziali e hanno intensificato i bombardamenti delle città del Donbass”. Secondo il rapporto, Putin e Macron “hanno accettato di rimanere in contatto”.

