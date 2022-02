Milano, 28 feb. (LaPresse) – Vladimir Putin bandito a tutti gli effetti dal mondo dello sport. Il Comitato Esecutivo del Cio, sulla base delle circostanze eccezionali della situazione e considerando la gravissima violazione della Tregua Olimpica e altre violazioni della Carta Olimpica da parte del governo russo in passato, ha preso la decisione ad hoc “di ritirare l’Ordine Olimpico a tutte le persone che attualmente svolgono una funzione importante nel governo della Federazione Russa o in altre posizioni di alto rango legate al governo”. E’ quanto si legge in un comunicato del Cio. I provvedimenti riguardano: Vladimir Putin, Presidente della Federazione Russa (Gold, 2001); Dmitry Chernyshenko, Vice Primo Ministro della Federazione Russa (Oro, 2014); Dmitry Kozak, vice capo del personale dell’ufficio esecutivo presidenziale (Gold, 2014).

