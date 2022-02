Milano, 28 feb. (LaPresse) – Al fine di proteggere l’integrità delle competizioni sportive globali e per la sicurezza di tutti i partecipanti, il Comitato Esecutivo del Cio raccomanda che “le Federazioni Sportive Internazionali e gli organizzatori di eventi sportivi non invitino o consentano la partecipazione di atleti e funzionari russi e bielorussi alle competizioni internazionali”. E’ quanto si legge in un comunicato del Cio dopo la riunione del Comitato Esecutivo odierno per discutere sulla drammatica situazione della guerra in Ucraina e della “violazione della Tregua Olimpica da parte del governo russo e del governo della Bielorussia”. La raccomandazione del Cio agli organizzatori di eventi internazionali è che “i cittadini russi o bielorussi, siano essi individuali o di squadra, dovrebbero essere accettati solo come atleti neutrali o squadre neutrali. Non devono essere visualizzati simboli, colori, bandiere o inni nazionali”.

