Milano, 28 feb. (LaPresse) – Il Comitato Esecutivo del Cio ha ribadito “la sua raccomandazione urgente di non organizzare alcun evento sportivo in Russia o Bielorussia, emessa il 25 febbraio 2022”. E’ quanto si legge in una nota del Cio. Il Cio accoglie e apprezza i numerosi appelli alla pace da parte di atleti, funzionari sportivi e membri della Comunità Olimpica mondiale. Il Cio ammira e sostiene in particolare gli appelli alla pace degli atleti russi. Il Cio “riafferma la sua piena solidarietà con la Comunità olimpica ucraina. Sono nei nostri cuori e pensieri”. Il Cio inoltre “si impegna a continuare e rafforzare i suoi sforzi per l’assistenza umanitaria. Pertanto ha istituito oggi un fondo di solidarietà. In questo contesto”. Il Cio “esprime la sua gratitudine ai Comitati Olimpici Nazionali (Noc) e alle Federazioni Sportive Internazionali che stanno già sostenendo gli atleti ucraini e le loro famiglie”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata