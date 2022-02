Milano, 28 feb. (LaPresse) – “Vediamo come andranno questi negoziati, se non ci sarà una svolta non credo sarà possibile far giocare la Russia ai Playoff mondiali”. Lo ha detto il membro della Fifa Evelina Christillin a Un Giorno da Pecora su Radio1. “Se c’è la possibilità che la Russia venga esclusa dai Mondiali? Si, certo”, ha aggiunto. Sulla possibile esclusione dello Spartak Mosca dall’ Europa League, Christillin ha detto: “Non lo so, alle 11 di stamane ho controllato le ultime release dell’ Uefa e questa notizia non c’era”. Ieri, con l’aiuto della Fifa e di Ceferin, Christillin è riuscita a far uscire l’allenatore dello Shakhtar Donetsk De Zerbi ed il suo staff dall’Ucraina. “Li ho sentiti stamattina, hanno avuto grande coraggio e dignità. Ali atleti italiani che giocano in Russia suggerisco di tornare nel nostro Paese appena possibile”, ha concluso.

