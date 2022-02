Bruxelles, 28 feb. (LaPresse) – “Ci saranno turbolenze sul mercato dell’energia. Sta succedendo e aumenteranno i prezzi che verranno pagati dal consumatore. Possiamo introdurre sussidi, politiche di protezione dei più vulnerabili. Ma siamo in una situazione in cui le nostre azioni e reazioni verso la Russia avranno conseguenze economiche, e dobbiamo essere preparati a questo”. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, nella conferenza stampa al termine del Consiglio straordinario Ue Difesa a Bruxelles.

