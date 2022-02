Torino, 28 feb. (LaPresse) – “Per noi è un sollievo sapere che Paulo e la sua famiglia sono al sicuro”. Lo scrive in un tweet la Roma pubblicando il video in cui l’ex allenatore giallorosso Paulo Fonseca, rimasto inizialmente bloccato a Kiev, annuncia di essere arrivato in Romania prima di fare ritorno oggi in Portogallo. “La nostra speranza è che la follia della guerra termini prima possibile”, ha concluso il club della capitale.

