Milano, 28 feb. (LaPresse) – L’ambasciatore dell’Ucraina alle Nazioni unite, Serhiy Olehovych Kyslytsya, alla sessione d’emergenza dell’Assemblea generale Onu ha letto alcuni messaggi dal telefono cellulare di un soldato russo morto. Per leggerli Kyslytsya ha smesso di parlare in inglese, passando alla lingua originale e chiedendo quindi la traduzione, e ha mostrato la stampa dello screenshot del telefono. “Come stai? Perché è passato così tanto tempo da quando mi hai risposto l’ultima volta? Sei davvero alle esercitazioni?”, chiede la madre del soldato nei messaggi, pochi minuti prima che questi fosse ucciso. “Non sono in una sessione d’addestramento”, risponde il militare, “sono in Ucraina, c’è una guerra vera qui. Ho paura. Stiamo bombardando tutta la città, attaccando anche i civili. Ci è stato detto che ci avrebbero accolti bene, stanno cadendo sotto i carri armati, lanciandosi sotto le ruote, e non ci consentono di passare. Ci chiamano fascisti, mamma, è tutto così difficile”.

