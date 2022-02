Milano, 28 feb. (LaPresse) – Ancora uno straordinario esempio di coraggio e attaccamento al proprio paese da parte deli sportivi ucraini. L’allenatore della squadra moldava dello Sheriff Tiraspol, avversario dell’Inter quest’anno in Champions League, Jurij Vernydub ha lasciato la guida della squadra per arruolarsi nell’eserci ucraino e combattere contro l’invasione russa. Sui social network circolano già diverse immagini dell’allenatore ucraino in tenuta mimetica. Anche l’ex campione di boxe Vasiliy Lomachenko ha deciso di unirsi all’esercito ucraino per difendere il suo paese. Sempre sui social circolano le foto dell’ex pugile in tenuta militare vicino a Odessa. In precedenza avevano già aderito all’esercito i due fratelli Klitschko.

