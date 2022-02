Roma, 28 feb. (LaPresse) – “Abbiamo bisogno di aiuto per raggiungere questo obiettivo. Il più grande bisogno che abbiamo è che più persone possano offrire la loro casa nei paesi vicini, tra cui Polonia, Germania, Ungheria e Romania”, twitta Chesky inserendo un link dove candidarsi e un altro per sostenere l’iniziativa, con una donazione che aiuti a coprire i costi. Tutti i soggiorni sono gratuiti per i rifugiati, finanziati da Airbnb, i donatori di Airbnb.org e attraverso la generosità degli host”.

