Roma, 28 feb. (LaPresse) – Allarme per l’aumento di radiazioni a Chernobyl, dove i “livelli nella zona di esclusione” sono aumentati “nel corso degli ultimi giorni”. A segnalarlo è la Snriu – il Regolatore per la sicurezza nucleare dell’Ucraina – alla riunione straordinaria dell’Ensreg (l’European nuclear safety regulators group), il gruppo di enti di Regolazione europei per la sicurezza nucleare.

