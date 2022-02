Milano, 28 feb. (LaPresse) – Il padiglione della Russia alla 59esima Esposizione Internazionale di Arte della Biennale di Venezia, al via il 23 aprile, non aprirà. La Biennale di Venezia “è stata informata della decisione dal curatore e dagli artisti del Padiglione della Federazione Russa, che hanno rassegnato le dimissioni dall’incarico, annullando così la partecipazione”, si legge in una nota, in cui inoltre “la Biennale esprime tutta la sua solidarietà per questo nobile atto di coraggio e si affianca alle motivazioni che hanno portato a questa decisione, che riassume drammaticamente la tragedia che ha colpito l’intera popolazione ucraina. La Biennale resta un luogo di incontro tra i popoli nell’arte e nella cultura e condanna tutti coloro che usano la violenza per impedire il dialogo e la pace”.

