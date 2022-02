Torino, 28 feb. (LaPresse) – L’ascesa di Medvedev è in un certo senso iniziata nel novembre 2016, quando è entrato per la prima volta in Top 100 a vent’anni. L’anno successivo ha partecipato alla prima edizione delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals a Milano. Nel luglio 2019 è salito per la prima volta in Top 10. Campione dello US Open nel 2021, quando ha tolto a Novak Djokovic la possibilità di completare il Grande Slam, ha vinto 13 titoli, 12 dei quali sul duro. Ha conquistato le Nitto ATP Finals 2020 battendo il numero 1 del mondo Djokovic, il numero 2 Nadal e il numero Thiem diventando il primo a sconfiggere i primi 3 ATP in una sola edizione nella storia del torneo. Ha trionfato anche in quattro Masters 1000: Cincinnati e Shanghai nel 2019, Parigi 2020 e Toronto 2021. La sua sconfitta contro Nadal ad Acapulco, però, diventerà un favore a Novak Djokovic. Il russo infatti resterà numero 1 del mondo solo per due settimane. Il 13 marzo scadranno i 250 punti del successo al torneo di Marsiglia del 2021. Il russo non ha giocato il torneo nel 2022 e non ha piazzamenti in altri eventi con cui rimpiazzare quei 250 punti. Djokovic, al contrario, non perderà nulla e il 14 marzo inizierà la 362ma settimana da numero 1 del mondo. La gerarchia potrebbe invertirsi di nuovo dopo il Masters 1000 di Indian Wells.

