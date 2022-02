Roma, 28 feb. (LaPresse) – “L’approvazione della Legge n. 175, ‘Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani’ – aggiunge il Capo dello Stato -, ha rappresentato un passo decisivo sulla strada della tutela del diritto alla salute per questi pazienti, che possono ora contare su un forte supporto istituzionale, volto a potenziare i livelli di assistenza su tutto il territorio nazionale”. “Questo impegno deve tradursi ora pienamente in risultati concreti, affinché le patologie rare possano godere di un pieno riconoscimento e nessun cittadino veda leso il proprio diritto alla salute”, conclude Mattarella.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata