Roma, 28 feb. (LaPresse) – Prima del Consiglio dei ministri il leader del M5S Giuseppe Conte ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente del Consiglio Mario Draghi. E’ quanto si apprende da fonti M5S. Affrontando il tema della crisi energetica e degli interventi d’emergenza da attuare, Conte ha chiesto con forza a Draghi di “abbandonare al più presto le ricette del passato per accelerare in maniera decisa sulla transizione ecologica, puntando subito a investire massicciamente sugli impianti e sull’autoproduzione di energia rinnovabile”. Il leader del Movimento ha fortemente sottolineato che l’accelerazione sulle rinnovabili, attraverso un accorto processo di semplificazione, “è vitale per perseguire una vera e strutturale indipendenza energetica dalle importazioni di gas”.

